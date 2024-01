Prasówka Gubin 4.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Gubin 4.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wirus RSV jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci i osób po 60. roku życia, a jego objawy są niemożliwe do odróżnienia od COVID-19 i grypy. Choć szczepionki na RSV dopuszczono do stosowania kilka miesięcy temu, można powiedzieć, że praktycznie ich nie ma. A jeśli są, to koszt dawki wynosi tysiąc złotych. Tymczasem w skutecznej walce z syncytialnym wirusem oddechowym mogą pomóc tylko masowe szczepienia – alarmują eksperci.