Prasówka Gubin 4.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

Czy wiesz, co przynosi pecha? Jest wiele przesądów na ten temat. Jedno jest pewne! Wystrzegaj się rzeczy, które mają złą aurę i renomę. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co przynosi nieszczęście w domu, to koniecznie przeczytaj ten tekst i pozbądź się przedmiotów z tej listy.

Wsiadamy na motocykl z Patrykiem Dudkiem i ruszamy na tor. No, może nie dosłownie. Żużlowiec Falubazu Zielona Góra zabiera nas w podróż na swojej maszynie dzięki kamerce, której nagranie pozwoli nam choć na chwilę zobaczyć to, co widzi żużlowiec. Przejedziemy się nawet na jednym kole. Zobaczcie.

Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.

W środę 3 czerwca odnotowano kolejne przypadki zachorowań na koronawirusa w naszym regionie.