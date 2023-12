Prasówka Gubin 5.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

Korki w Krośnie Odrzańskim już od kilku miesięcy są nie do zniesienia. Przejazd przez miasto w godzinach szczytu zajmuje nawet ponad godzinę. Trwają prace nad tym, aby przywrócić ruch dwukierunkowy przy moście tymczasowym na Odrze. Ale kiedy to nastąpi?

Od poniedziałku (4 grudnia) ruszyły intensywne przygotowania na stadionie miejskim w Gubinie do meczu 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Zarząd Cariny robi wszystko, aby mecz z Piastem Gliwice odbył się w Gubinie. Czy się uda? Czy pogoda nie pokrzyżuje planów? Rozmawiamy z prezesem Andrzejem Iwanickim.

Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.