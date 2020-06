Prasówka Gubin 5.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

W poniedziałek, 8 czerwca, w reżimie sanitarnym rozpocznie się matura 2020. I potrwa do 29 czerwca. Jak są przygotowane do egzaminów nasze szkoły?

Od soboty, 6 czerwca ponownie poluzowane zostaną obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Oznacza to m.in. otwarcie siłowni i basenów. Pływalnia w Gubinie nie otworzy się jednak od razu. Dlaczego? Zapytaliśmy dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu, Jacka Czerepko.

Zbliża się finał prac nad przygotowywanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pierwszym ogólnopolskim planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Po półrocznych konsultacjach społecznych do tego dokumentu zgłoszono ponad 800 wniosków i uwag. Ponad 300 z nich to propozycje budowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych zgłoszone do załącznika 1 PPSS. Projekt PPSS wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wszedł w kolejny etap. Do 24 czerwca br. poddany jest konsultacjom społecznym w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Pod koniec roku Plan zostanie przyjęty jako rozporządzenie ministra ds. gospodarki wodnej.