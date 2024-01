Prasówka Gubin 9.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

Choć śmieciarki podjeżdżają pod dom, a wielkogabarytowe śmieci można za darmo odwozić do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), to wciąż często przed wiatami śmietnikowymi zalegają odpady. Sprawdzamy jak często mieszkańcy Krosna Odrzańskiego korzystali z nowoczesnego PSZOK-u w zeszłym roku.

Przepis na surówkę z białej kapusty, który dziś proponuję, pochodzi z Węgier. W Polsce można ją czasem kupić w sklepach pod nazwą sałatka mieszana. Domowa wersja jest bardzo prosta do przygotowania i smakuje o niebo lepiej niż kupna. Warto przygotować jej więcej, włożyć do słoika i jeść przez cały tydzień.

Blisko 19 tys. kilometrów, 13 państw - tak wygląda najdłuższa trasa kolejowa, która łączy Portugalię z Singapurem i przebiega przez Polskę, m.in. przez województwo lubuskie. W teorii więc można wsiąść do pociągu np. w Zielonej Górze i dojechać do odległego kraju w Azji. A w praktyce?

Ta szokująca sprawa przykuła uwagę wszystkich, nie tylko kibiców czarnego sportu. Dwaj żużlowcy zostali oskarżeni o brutalne morderstwo, do którego doszło niemal w centrum Zielonej Góry. Historia jest tak bardzo nieprawdopodobna, że trudno w to wszystko uwierzyć. Fakty jednak nie kłamią, to naprawdę się wydarzyło. "Panie Zbigniewie. Wyrok jest prawomocny i nic już go nie zmieni. Obiecuję, że tego, co pan mi teraz powie, nie opublikuję w gazecie. Zrobił pan to?". B. spojrzał wówczas na dziennikarza i odparł bez zastanowienia...