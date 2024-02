Prasówka Gubin 9.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

Studniówki 2024 w Krośnie Odrzańskim i Gubinie za nami. Zabieramy Was na wspomnienia z trzech balów maturalnych. Zabawa była świetna! Zobacz najpiękniejsze kreacje studniówkowe. Zapraszamy do oglądania zdjęć!

Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać.

Co roku tuż przed walentynkami pojawia się to samo pytanie: jak świętować ten dzień i co podarować bliskiej osobie? Pomysłów na romantyczne prezenty jest mnóstwo, ale jeśli zależy nam na wyjątkowym upominku, który zapadnie w pamięć, a nie zakończy swój żywot w szufladzie na drobiazgi, warto podejść do tego zagadnienia z innej perspektywy. Podpowiadamy, jak to zrobić!