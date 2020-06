Prasówka Gubin 9.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gubinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Gubin 9.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Grający na pozycji silnego skrzydłowego Filip Put jest nowym zawodnikiem Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Koszykarz ostatnio grał w MKS-ie Dąbrowa Górnicza. Ma 27 lat i 201 centymetrów wzrostu. Koszykarz podpisał z zielonogórskim klubem roczny kontrakt.

Klienci T-Mobile mogą już rozpocząć przygodę z najnowocześniejszą generacją internetu, otwierającą drogę do zupełnie nowych możliwości: mogą podłączyć się do sieci 5G! Dzięki 1600 stacjom bazowym, zlokalizowanym w całej Polsce, do końca czerwca oferowana przez T-Mobile technologia 5G obejmie swoim zasięgiem aż 6 milionów Polaków.