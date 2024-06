Prasówka z Gubina 19.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Miał być lepszy dostęp do antykoncepcji awaryjnej i... nie do końca tak jest. Kobiety miały mieć możliwość uzyskania recepty na tzw. pigułki "dzień po" w aptece po rozmowie z farmaceutą. Okazuje się, że w Lubuskiem tylko w 28 aptekach kobiety otrzymają takie zlecenie. Sprawdziliśmy, w których.

W Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze zakończył się proces 37-letniego mieszkańca Nowej Soli, któremu prokurator zarzucił usiłowanie zabójstwa żony i zabójstwo jej znajomego. Do tragicznego spotkania doszło dwa lata temu na dawnym „Dozamecie”.

Kolejna ważna impreza tenisowa zagości pod dachem zielonogórskiej hali CRS. Czy obiekt będzie pękał w szwach, gdy do gry przystąpi Hubert Hurkacz, jeden z najlepszych tenisistów na świecie?

Największy polski festiwal muzyki wywodzącej się z Jamajki odbędzie się w dniach 25-28 lipca. Ostróda Reggae Festival łączy klasykę z nowoczesnością, twórczą muzykę z szeroko pojętym reggae, przedstawia gwiazdy i wschodzące talenty z różnych miejsc globu, w indywidualny sposób czerpiące z drzewa jamajskich inspiracji.

W sprawie tragicznej śmierci Jacka B., pseudonim Lelek, do której doszło 26 lutego we Wschowie, postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze. Tego dnia mężczyzna miał być zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.

– Niech pani nie sieje nienawiści – apelował radny do posłanki. – Zadłużenie rośnie dramatycznie – grzmiała radna. – Niech się pani na następny raz lepiej przygotuje – mówił do radnej marszałek. –To pan jest nieprzygotowany – brzmiała odpowiedź. Przedstawiciele głównych sił politycznych odmiennie widzą to, w jakim stanie jest województwo lubuskie.