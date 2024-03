Prasówka z Gubina 22.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Hej, hej Falubaz! Głośny doping usłyszymy w piątek 22 marca w zielonogórskiej hali CRS. Odbędzie się tu prezentacja drużyny Falubazu, która 12 kwietnia rozpocznie zmagania w PGE Ekstralidze. Hala wypełni się po brzegi, bo darmowe wejściówki rozeszły się błyskawicznie. Prezentacje Falubazu ponad 20 lat temu wpisały się w klimat żużlowej Zielonej Góry. Zwykle organizowano je z przytupem. Zapraszamy Was do podróży w czasie.

Obecnie mieszkańcy Gubina jeżdżą do sąsiedniego Guben latem, aby skorzystać z odkrytej pływalni. Dawniej basen na świeżym powietrzu znajdował się w Gubinie. Był to basen wojskowy w okolicach stacji kolejowej. Tętnił on życiem w latach 50. i 60., co widać na archiwalnych zdjęciach!