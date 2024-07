Prasówka z Gubina 3.07.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Raz, dwa, trzy… Lubuszanie liczą bociany, zresztą nie tylko oni. W całej Polsce trwa akcja, która regularnie odbywa się w całej Europie co 10 lat. Bocian to ważny ptak, nie tylko ze względu na to, że przynosi dzieci i szczęście. Jego ochrona przyczynia się do ochrony bioróżnorodności...