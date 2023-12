Prasówka z listopada 2023. Sprawdź, co działo się w Gubinie. Czy jesteś na bieżąco?

W przyszłym miesiącu polecimy już z Portu Lotniczego Zielona Góra Babimost do Egiptu. Jak się okazuje, z lubuskiego lotniska latamy coraz chętniej. W tym roku skorzystało z niego już 48 tysięcy pasażerów. Do końca roku może ich być nawet ponad 60 tysięcy.

Maleje liczba mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Na razie jest to zaledwie kilka ofert w porównaniu miesiąc do miesiąca, ale może wskazywać, że coraz więcej ludzi decyduje się na taki właśnie sposób zakupu swoich własnych czterech ścian. Obecnie na licytacjach komorniczych w Lubuskiem znajduje się 27 mieszkań. Przedstawiamy wszystkie oferty.

Nawet jak pogoda nie zachęca to wyjścia z domu, to warto trochę pooddychać świeżym powietrzem. A w dodatku jak zrobimy to w ciekawym miejscu, to będzie przyjemniej i z większą korzyścią dla nas. Podpowiadamy więc, gdzie warto chwilę pospacerować i się pozachwycać bez potrzeby dalszego wyjazdu.