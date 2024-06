Prasówka z maja 2024. Sprawdź, co działo się w Gubinie. Czy jesteś na bieżąco?

W miniony weekend (24-26 maja) odbyła się 61. odsłona Wiosny nad Nysą w Gubinie. To jedna z największych imprez w województwie lubuskim. W tym roku zmieniono lokalizację głównej sceny. Czy wyszło to na dobre?

Miał niesamowity talent do jazdy po czarnym torze. W bardzo młodym wieku zaczął podbijać żużlowy świat, fachowcy wróżyli mu wielkie sukcesy. Rafał Kurmański w Zielonej Górze bardzo szybko stał się idolem…

We wtorek 28 maja bp Tadeusz Lityński wręczył dekrety dla nowych proboszczów, administratorów czy wikariuszy. Do większości zmian dojdzie w sierpniu tego roku.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Gubina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W piątek (17 maja) funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim brali udział w ogólnopolskiej akcji "Prędkość" i kontrolowali różne miejsca na terenie powiatu krośnieńskiego. W trakcie akcji na policyjny radar wpadł kierowca audi, który jechał w terenie zabudowanym o 59 km/h więcej niż powinien. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i ukarali go mandatem karnym.

– Celem jest pokazać piękne miejsca, a nie piękne zdjęcia, to profil nie dla samych fotografów, ale dla ludzi po prostu – wyjaśnia Łukasz Kozłowski, który ponad sześć lat temu założył na Facebooku profil Niesamowite Lubuskie. W czym tkwi popularność tego miejsca w Internecie, które ma grubo ponad 100 tysięcy użytkowników i milion odsłon miesięcznie?

Strażnik miejski lub gminny wydaje się być dzisiaj kimś, jak rodzic, z jednej strony wychowuje, aby zachowany był porządek publiczny, a z drugiej doradza, co robić, żeby rozwiązać problem mieszkańca.

Jak wyglądało dawniej Krosno Odrzańskie? To było zupełnie inne miasto! Można to zobaczyć na wyjątkowych, archiwalnych zdjęciach autorstwa Stanisława Straszkiewicza — lokalnego miłośnika fotografii.

Wzgórza Gubińskie przez wiele lat były miejscem zaniedbanym i zaśmieconym. Dawniej w tym miejscu w Gubinie znajdowały się piękne winnice. Janusz Mazurkiewicz postanowił wrócić do historii i pracuje nad tym, aby winnica na Wzgórzach Gubińskich powróciła.

Feeria barw na lubuskim niebie zachwyciła ostatniej nocy (z 10 na 11 maja) Lubuszan. Z zapartym tchem podziwiali ten zachwycający świetlny spektakl i oczywiście uwieczniali go na zdjęciach. Zobaczcie, jakie kadry udało im się wykonać!

W tym przypadku to nawet nie jest wiejski tuning. Motoryzacyjne dziwolągi, które odznaczają się wysoką kreatywnością właścicieli. Szkoda, że na dobrych zamiarach się skończyło. Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu, a nie pożałujesz. Prawdziwe hity internetu!

Chłopak znad Odry - tak przedstawił się Krzysztof Kiljański, rozpoczynając koncert na zakończenie IV Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic w Zielonej Górze. Podkreślił, że Zielona Góra i Nowa Sól to jego dwa rodzinne miasta.

Emocje miały być i były. Lubuskie derby do ostatniego wyścigu trzymały kibiców w napięciu. Ale końcówka meczu należała zdecydowanie do ebut.pl Stali Gorzów, która pokonała NovyHotelFalubaz Zielona Góra 49:41.

Dzięki zbiorom Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, do których należą zdjęcia znanego zielonogórskiego fotografa Czesława Łuniewicza dzisiaj można zobaczyć, jak wyglądała plaża w Sławie 52 lata temu. To miejsce przez tyle lat bardzo się zmieniło. Kto tam bywał, pamięta, jakie było. Warto odświeżyć wspomnienia i zobaczyć to miejsce sprzed lat.