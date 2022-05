Prawie 300 osób pobiegło w Biegu bez Granic 2022. Wielka impreza powróciła do Gubina

Bieg bez Granic wrócił do Gubina i Guben po dwóch latach przerwy, która była spowodowana obostrzeniami wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa. Wielka impreza biegowa przy granicy najpewniej na stałe wraca do kalendarza wydarzeń organizowanych w Gubinie. I dobrze, bo to zawsze duże wydarzenie. W biegu każdego roku bierze udział ok. 300-400 osób. Jak było w tym roku? Zobaczcie na zdjęciach: