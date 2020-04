Promy w Lubuskiem kursują z ograniczeniami. Na pokład wjadą tylko trzy samochody

Promy w Lubuskiem kursują z ograniczeniami. Jednak niski poziom wody w Odrze to tylko jeden z powodów. Epidemia koronawirusa sprawiał, że obsługa przeprawy promowej może zabrać na pokład jednorazowo do trzech pojazdów. Pasażerowie nie mają obowiązku wysiadania z pojazdu. Samochody powinny być zaparkowane w osi pokładu, ze swobodnym dostępem do drzwi.

Te zasady będą obowiązywały przez cały czas trwanie epidemii. Jeżeli poziom wody obniży się, promy mogą stanąć.

Gdzie w Lubuskiem kursują promy?

Przeprawa w Połęcku - droga wojewódzka nr 138

Muszkowo - Długoszyn - Sulęcin - Torzym - [prom] – Gubin

Przeprawa w Brodach - droga wojewódzka nr 280

Zielona Góra - Czerwieńsk - [prom] – Brody

Przeprawa w Pomorsku - droga wojewódzka nr 281

Zielona Góra - Wysokie - [prom] – Pomorsko