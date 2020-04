Protest na granicy Gubin. Pracownicy transgraniczni oraz ich rodziny przygotowują się do protestu. Chcą zniesienia kwarantanny

- Od momentu zamknięcia granic, wielu ludzi mieszkających na terenach przygranicznych stanęło w obliczu bardzo trudnej sytuacji - mówili organizatorzy. - Wielu pracowników straciło pracę lub stoi w obliczu jej utraty. To są problemy ludzi codziennie przekraczających granicę w drodze do pracy, ale też tych którzy chcą się udać do lekarza czy otrzymać leki.

Ostatecznie jednak administratorzy strony "Wpuśćcie nas do pracy! Wpuśćcie nas do domu!" zmienili charakter akcji. - Zebraliśmy opinie prawników, z których jednoznacznie wynika, że zgodnie z wprowadzonymi restrykcjami nie możemy spotkać się by wyrazić swoje niezadowolenie - wyjaśniają. - Dlatego też w trosce o Wasze bezpieczeństwo zmieniamy formułę. To spontaniczne wydarzenie, jest odpowiedzią na Wasze potrzeby, pokazało jak wielu ludzi jest dotkniętych problemem zamkniętych granic.

Proponujemy by wysłać list protestacyjny do Ministra Spraw Wewnętrznych, Premiera i Prezydenta. Kiedy każdy z was, wyśle list i te kilka tysięcy wiadomości dotrze do rządzących jest duża szansa, że to otworzy im oczy na nasz problem.