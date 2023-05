Przedszkola w Gubinie w roku szkolnym 2023/2024. Lista dostępnych placówek

Rekrutacje do przedszkoli zaczynają się zwykle w pierwszym kwartale roku, na przełomie lutego i marca. Jest to uzależnione od danej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne procesy rekrutacyjne. W pierwszym wariancie są ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą być inne.

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Gubinie?

Nauka w przedszkolu pozostaje ogromnie istotna dla rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, dziecko uczęszczając do przedszkola uczy się funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, wyrażać swoje emocje i potrzeby.