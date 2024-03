Przegląd prasy 1.03.2024 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który był poszukiwany listem gończym. 31-latek ukrywał się w zaroślach. Ponadto odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności.

Przed zbliżającym się sezonem PGE Ekstraligi, Jarosław Hampel przeszedł z Platinum Motoru Lublin do Enei Falubazu Zielona Góra. Dla niespełna 42-latka będzie to powrót do zielonogórskiego klubu po sześciu latach.