Przegląd prasy 10.09.2023 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

W sobotę wieczorem Bachus na dziewięć dni przejął władzę w Zielonej Górze i wysłał prezydenta na urlop. Jednak na sugestię włodarza, żeby porozwiązywał w mieście różne problemy, a zwłaszcza to, że ze względu na różne roboty nie można przejechać przez miasto, zapowiedział, że tymi sprawami trzeba będzie zająć się później, bo teraz jest czas na radosną zabawę.

Enea Falubaz Zielona Góra zrobił pierwszy krok do awansu do finału 1. Ligi Żużlowej. „Myszy” pokonały w sobotę 9 września Arged Malesę w Ostrowie 47:42. Rewanż 17 września w Zielonej Górze.

Problemy ze snem to nie powód, by od razu sięgać po leki na receptę. Jeśli nie działają popularne ziółka, warto sięgnąć po suplement diety zawierające skuteczne składniki. Czego szukać w jego składzie? Te naturalne związki pomogą łatwo zapaść w sen i przespać noc do rana.