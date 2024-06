Przegląd prasy 12.06.2024 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Wypoczynek w sanatorium to marzenie wielu Polek i Polaków. Ale który zakład wybrać, by jak najbardziej skorzystać z turnusu i naprawdę poczuć się dużo lepiej? Uzdrowisk w Polsce jest prawie 50, więc wybór nie jest łatwy. By ci pomóc, stworzyłem ranking 11 najlepszych polskich sanatoriów, oparty o opinie samych kuracjuszy. Przekonaj się, które sanatoria i uzdrowiska cieszą się największym zainteresowaniem i najlepszą opinią wśród Polaków.