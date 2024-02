Przegląd prasy 15.02.2024 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Przekroczone stany alarmowe i ostrzegawcze w wielu miejscach, pozalewane łąki, pastwiska i pola uprawne, woda podchodząca do posesji - tak teraz wygląda rzeczywistość w wielu miejscach w Lubuskiem. Rzeki w naszym regionie już dawno nie były tak groźne. W niektórych miastach ogłoszono pogotowia przeciwpowodziowe. W Kostrzynie nad Odrą obradował szab kryzysowy.

W przypadku osób planujących przejście na emeryturę w 2024 roku najlepszym miesiącem jest luty. Emerytem opłaca się też zostać w lipcu. Związane jest to z waloryzacją roczną i kwartalną.

Zróżnicowanie średnich cen gruntów rolnych w Polsce jest duże. Stawka za hektar tej samej klasy gruntów potrafi kosztować ponad 100 i poniżej 40 tysięcy złotych. Sprawdź, ile trzeba zapłacić za hektar III klasy, VI i pozostałych gleb według danych GUS, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała w lutym 2024 roku.

Nadchodzące wybory samorządowe to doskonała okazja dla mieszkańców, aby poznać i wybrać do władz osoby, które dobrze rozumieją problemy lokalnych środowisk. Poznając wcześniej plany i priorytety poszczególnych kandydatów, łatwiej będzie zmierzyć się z konkretnymi wyzwaniami po wyborach. Aktywni mieszkańcy, którzy wspólnie z samorządem chcą podejmować ważne lokalne sprawy, mogą liczyć na wsparcie Fundacji Batorego w ramach akcji Masz Głos. Zgłoszenia grup mieszkańców lub organizacji społecznych są przyjmowane do 16 lutego.