Przegląd prasy 15.05.2024 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Wzgórza Gubińskie przez wiele lat były miejscem zaniedbanym i zaśmieconym. Dawniej w tym miejscu w Gubinie znajdowały się piękne winnice. Janusz Mazurkiewicz postanowił wrócić do historii i pracuje nad tym, aby winnica na Wzgórzach Gubińskich powróciła.

50 harcerek i harcerzy z Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP wyruszyło we wtorek na Harcerską Wyprawę Pamięci Monte Cassino, by wspólnie z ponad 2000 członkami ZHP uczcić 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Uroczystości odbędą się 18 maja na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, a w planie wyprawy jest również spotkanie z lokalnymi skautami czy zwiedzanie Watykanu.

Majowa ciepła i bezdeszczowa aura powoduje, że wzrasta ryzyko pożarów w lasach. Jest w nich bardzo sucho, więc nawet niewielka iskra może spowodować pożar. Mapa pokazująca prognozy jest niemal w całości pokryta czerwonym i bordowym kolorem, co oznacza bardzo wysokie i ekstremalne zagrożenie.

W poniedziałek (13 maja) w Krośnie Odrzańskim na ulicy Poznańskiej doszło do wypadku. Na jednym z przejść dla pieszych została potrącona kobieta, która trafiła do szpitala w Zielonej Górze.

100 rekrutów rozpoczęło szkolenie w Lubuskiem. Przez 16 dni w koszarach w Krośnie Odrzańskim będą przygotowywali się do życia w wojsku. Po tym rozpoczną służbę w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Wygląda na to, że Centralna Komisja Edukacyjna spełniła marzenie każdego rocznika, kończącego szkołę podstawową, w wyniku czego doczekała się oficjalnych wyznań miłości. Uczniowie i uczennice dzielą się swoimi opiniami i wrażeniami po egzaminie ósmoklasisty - pierwszym takich egzaminie w ich życiu. Jak im poszło? Z jaką lekturą musieli się zmierzyć? O czym pisać?

Prokuratura bada tragiczną sprawę, do której doszło w nocy 11 maja w okolicach Starego Raduszca, pod Krosnem Odrzańskim nad rzeką Bóbr. Młode małżeństwo wsiadło do samochodu i wjechało do rzeki. Kobieta i mężczyzna utonęli. Zostawili dwójkę dzieci.