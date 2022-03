Przegląd prasy 16.03.2022 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Wojna w Ukrainie, blisko 2 miliony uchodźców w naszym kraju. Problemów jest wiele, a wśród nich także ten związany z pracownikami zza wschodniej granicy. Tysiące pojechało walczyć. Czy nasze firmy poradzą sobie same?

Bratki to jedne z pierwszych wiosennych kwiatów, które mogą się pojawić na naszych balkonach, tarasach i w ogrodach. Mają przeróżne kolory, są wytrzymałe na zimno, tolerują różne warunki. Na ich uprawę może się zdecydować nawet seryjny „zabójca kwiatów”, jednak o bratkach warto co nieco wiedzieć. Podpowiadamy, jak uprawiać te kwiaty już od wczesnej wiosny.

Psy to prawdziwi przyjaciele człowieka. Potrzebują naszej uwagi, bliskości i wspólnej zabawy. Są jednak takie rasy psów, które wymagają szczególnej relacji: nie znoszą samotności! Nie zostawisz ich w domu samych na długi czas. Pozostawienie ich w odosobnieniu może mieć fatalny wpływ na ich psychikę!

Kwas mlekowy znamy dobrze z przetworów mlecznych czy „zakwasów”, gdyż związek ten gromadzi się w zmęczonych mięśniach po wysiłku. Choć jest wręcz niezbędny dla zdrowia serca czy mózgu, stały jego nadmiar działa toksycznie na komórki, a efektem są zmiany prowadzące do raka. To kolejny dowód na związek między przetrenowaniem i przeciążeniem fizycznym a rozwojem chorób i argument za tym, by rozsądnie planować odpoczynek.