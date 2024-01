Przegląd prasy 18.01.2024 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.01, w Gubinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowy budynek przy Sportowej w Gubinie oddany do użytku. Mieszkania są już zajęte, ale wkrótce ruszy budowa nowego, większego bloku”?

Prasówka Gubin 18.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowy budynek przy Sportowej w Gubinie oddany do użytku. Mieszkania są już zajęte, ale wkrótce ruszy budowa nowego, większego bloku Długo trzeba było czekać, ale w końcu powstał pierwszy blok mieszkalny przy ulicy Sportowej w Gubinie. 18 nowych lokali zostało już zajętych. We wtorek (16 stycznia) oficjalnie oddano do użytku mieszkania w nowym bloku. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze planuje tam osiedle na 200 mieszkań.

📢 Urodzili się lub wychowali w naszym regionie i robią karierę w rozrywce lub sporcie. Oto znani Polacy związani z Krosnem Odrz. i Gubinem Przedstawiamy znanych Polaków, którzy urodzili się, wychowali lub w inny sposób są związani z Krosnem Odrzańskim, Gubinem lub okolicznymi miejscowościami. Ci aktorzy, artyści i sportowcy pochodzą z naszego regionu!

📢 Czy seniorzy w Polsce mają oszczędności? Jak wygląda ich sytuacja finansowa? W dniach 21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Szczególnie w tym okresie warto zastanowić się, jak radzą sobie finansowo nasi ukochani dziadkowie i babcie. Czy są w stanie pokryć codzienne wydatki z emerytury, czy też muszą szukać dodatkowych źródeł finansowania? Niektórzy z nich mogą mieć zgromadzone oszczędności, ale wielu może być zmuszonych sięgać po różne formy dodatkowego wsparcia. Firma Intrum postanowiła przyjrzeć się bliżej finansom polskich seniorów. Warto zauważyć, że życie wielu z nich opiera się głównie na emeryturze, która średnio wynosiła 2 971 zł w 2023 roku, a z uwzględnieniem 13. i 14. emerytury – 3 152 zł. Niemniej jednak, niektórzy seniorzy otrzymują co najwyżej minimalne świadczenie w wysokości 1 588 zł brutto, a nawet mniej. Jak radzą sobie finansowo nasi ukochani dziadkowie i babcie?

Prasówka 18.01 Gubin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zdrowotny horoskop. Miesiąc urodzenia ma wpływ na to, na co możesz chorować! Te informacje są zdumiewające, ale... okazuje się, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, może mieć wpływ na to, z jakimi schorzeniami będziemy się mierzyć. Takie dane wysnuli amerykańscy naukowcy, którzy dostrzegli korelację pomiędzy miesiącami urodzenia a schorzeniami, z jakimi zwracają się do lekarzy pacjenci. Wiecie, że osoby urodzone w jednych miesiącach bardziej narażone są na choroby serca, a w innych np. na ADHD? Są też tzw. "bezpieczne miesiące", czyli takie, do których nie przypisano żadnych chorób.

📢 Bezrobocie w lubuskich powiatach. Gdzie jest najwyższe, a gdzie najniższe? Mamy najnowsze dane z urzędów pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze opublikował dane o bezrobociu w Lubuskiem. Sprawdziliśmy, w których powiatach jest najwyższe, a gdzie najniższe. Z danych WUP wynika, że w grudniu 2023 bezrobocie w Lubuskiem wzrosło. W porównaniu z listopadem było o 236 bezrobotnych więcej. 📢 W Sejmie powstało przedszkole Szymona Hołowni. Posłowie i posłanki mogą skorzystać z profesjonalnej opieki nad dziećmi W Sejmie ruszyło przedszkole dla dzieci, zwane inaczej klubem malucha. W wybrane dni posłowie mogą zostawić tam pod profesjonalną opieką swoje pociechy. Jest to spełnienie zapowiadanej już w zeszłym roku obietnicy marszałka Szymona Hołowni. Na razie pomysł nie cieszy się dużym zainteresowaniem, ale zbiera pozytywne opinie ekspertów.

📢 Ktoś w Zielonej Górze zaznaczył szóstkę w Lotto. Padła główna wygrana! Tak duże wygrane w Lotto nie zdarzają się w naszym regionie zbyt często. Mieszkaniec Zielonej Góry zaznaczył szczęśliwe liczby na chybił trafił. Zgarnął główną wygraną, czyli blisko 7 mln zł! 📢 Dodatek osłonowy 2024 to nawet ponad 800 zł jednorazowego wsparcia. Kto i ile może dostać? Z wnioskami warto się spieszyć Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy można dostać dopłaty do węgla lub pelletu? Spora część dopłat przestała obowiązywać już w ubiegłym roku, a o którym nadal warto wiedzieć? Zyskać można spory zwrot VAT i jednorazowe wypłat w kwocie nawet kilkuset złotych. 📢 12 zwyczajów studniówkowych. Zrób to na 100 dni przed maturą, by egzaminy zdać celująco! Rozpoczął się sezon studniówkowy. Czas wspólnej zabawy, by zrelaksować się przed maturalną mobilizacją. Przy okazji przygotowań do tego ważnego szkolnego balu, wielu młodych chce kontynuować studniówkową tradycję. Pewne zwyczaje mają zapewnić sukces na maturze. I czy są one traktowane z przymrużeniem oka czy bardziej serio, warto sobie o nich przypomnieć. Przesądów studniówkowych jest naprawdę wiele. Ale nie wszystkie polecamy np. lepiej nie próbujcie chwytać dyrektora szkoły za kolona. Niech Wam zapewni szczęście na maturze coś pożyczonego na studniówce, czerwona nitka czy wygodne buty... Przedstawiamy 12 wybranych zwyczajów i przesądów studniówkowych. Przesuwając i oglądając po kolei zdjęcia znajdziecie pod nimi wyjaśnienia, dotyczące tego, co zrobić na studniówce, by pomyślnie zdać egzamin dojrzałości.

📢 Cała wieś wystawiona na sprzedaż. Ile trzeba zapłacić, by stać się właścicielem uroczego zakątka? Hiszpańskie media donoszą o nietypowej transakcji, jaka może niedługo zostać zawarta. Chodzi o sprzedaż całej wsi w malowniczym zakątku kraju, nad samą granicą z Portugalią. To unikalna okazja, by poczuć się niczym Jan Paweł Adamczewski z serialu „1670” – dumny właściciel wsi Adamczycha. Ale ile kosztuje ta przyjemność? Ile trzeba zapłacić, by stać się właścicielem Salto de Castro i co właściwie dostanie nabywca? 📢 Uwaga kierowcy! W wielu miejscach w Lubuskiem może padać marznący deszcz. Jest ostrzeżenie IMGW Drogi w wielu miejscach w Lubuskiem przypominają lub przypominać będą lodowisko. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami deszczu. Mogą one objąć teren całego województwa lubuskiego. 📢 Odkryjcie swoje talenty i pokażcie naturę swoich okolic. Mamy się przecież czym chwalić! Od 29 lat chwalą naturę swoich okolic. Sześć tysięcy osób rywalizowało - i nadal to robi – w różnych kategoriach artystycznych. Bierze udział w plenerach i wystawach. Ale jak mówią uczestnicy, najważniejsze są ludzkie kontakty i niepowtarzalna atmosfera. Bo jak powtarzają: Artysta ma prawo wyglądać głupawo!

ZOBACZ KONIECZNIE Chcesz zaoszczędzić? Wyjmij te urządzenia z gniazdka

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.