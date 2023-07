Przegląd prasy 18.07.2023 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

W poniedziałek (17 lipca) w godzinach popołudniowych, pod Krosnem Odrzańskim, przed Radnicą doszło do wypadku. Ciężarówka z drewnem wypadła z drogi. Drzewo wysypało się na jezdnię.

Na urlop czy wakacje długo czekamy, cieszymy się nimi, ale prawie zawsze trwają za krótko i trudno jest się nam z tym pogodzić. Czas powrotu do pracy czy na zajęcia może być trudny. Czy dopada nas depresja pourlopowa? Przyjrzymy się, czym się charakteryzuje nostalgia po zakończonym urlopie i jak możemy sobie z nią poradzić.

Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadzili do rozwiązania zbrodni sprzed 26 lat.- Związana była z tzw. wojną spirytusową w Zgorzelcu. O co w niej chodziło? Jak natrafiono na ślad zabójstwa? Kim są sprawcy?