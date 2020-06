Przegląd prasy 18.06.2020 Gubin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Moglibyśmy oglądać zdjęcia Waszych zwierzaków do znudzenia. Oto kolejny zbiór fotografii naszych Czytelników, na których przedstawili swoje koty. Niektóre pieszczochy to prawdziwe piękności, inne uwielbiają zabawę. Zobaczcie sami.

Zaczęło się od zmniejszania powierzchni sklepów, później markety zamykano, a teraz całkowicie znikną z mapy Polski. Tesco poinformowało o sprzedaży biznesu.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat pierwszego stopnia dla woj. lubuskiego przed burzami z gradem. Ostrzeżenie będzie obowiązywać dwie doby.