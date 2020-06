Przegląd prasy 19.06.2020 Gubin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?

„Być może po raz ostatni dwaj bracia, Georg i Joseph Ratzinger, spotkali się na tym świecie” - powiedział rzecznik diecezji Regensburg Clemens Neck. Papież Benedykt XVI poleciał z Watykanu do Niemiec, by odwiedzić brata.

Nowe 500 PLUS, to 500 złotych na każde dziecko, na sfinansowanie wypoczynku letniego. Kto otrzyma wakacyjny bon? Kiedy program zostanie uruchomiony? Czy pieniądze zostaną wypłacone rodzinom jeszcze w tym roku? Prezydencki projekt ustawy, dotyczący Polskiego Bonu Turystycznego, trafił 18 czerwca do Sejmu.

Prezydencki projekt ustawy, dot. Polskiego Bonu Turystycznego, trafił w czwartek do Sejmu, a w piątek ok. godz. 18-19 powinien zostać przyjęty przez posłów. Kiedy pieniądze trafią do Polaków? Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że Senat może stosować "obstrukcję" i przetrzymywać projekt przez 30 dni, co opóźni jego wprowadzenie.