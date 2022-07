Przegląd prasy 20.07.2022 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Nie jest tajemnicą, że zadbane i odpowiednio ułożone włosy mogą nam odjąć wiele lat. Po pięćdziesiątym i sześćdziesiątym roku życia stawiamy raczej na fryzury krótkie i praktyczne. Podpowiadamy, jakie wybrać, by wyglądać młodziej. Sprawdź w naszym artykule, jakie są najlepsze odmładzające krótkie fryzury damskie.

Do wypadku na przejeździe kolejowym doszło po godzinie 17.00 we wsi Dąbrówka Wielkopolska w Lubuskiem. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód osobowy wjechał na torowisko w momencie kiedy nadjechał pojazd szynowy.

Około 100 policjantów przy wsparciu strażaków, ratowników i mieszkańców codziennie szuka zaginionego 76-latka z Rzeczycy. Mężczyzna, który zaginął w piątek (15 lipca) ma trudności z poruszaniem się i korzysta z pomocy kul.

Rak prostaty jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Ryzyko zachorowania na raka gruczołu krokowego rośnie wraz z wiekiem, a najbardziej narażeni są mężczyźni w wieku 60-79 lat. Symptomy nowotworu prostaty można łatwo pomylić z innymi chorobami. Sprawdź, jak rozpoznać pierwsze objawy raka prostaty.

Hurtowe stawki za energię elektryczną w niektóre dni szokują: jeszcze niedawno przekraczały nieznacznie 210 zł za megawatogodzinę, a dziś potrafią dojść do... 2500 zł. Gaz jest w Europie kilkanaście razy droższy niż półtora roku temu. Ceny węgla na światowych rynkach pobiły historyczne rekordy o... 300 procent. Czy i kiedy skończy się to szaleństwo? Ile zapłacimy za energię i paliwa jesienią i zimą 2022 roku? To gorący temat w milionach gospodarstw domowych, ale też w bardzo wielu firmach, zwłaszcza tam, gdzie surowce energetyczne i prąd silnie rzutują na koszty. Oto prognozy oparte na najbardziej prawdopodobnych scenariuszach ekonomicznych.