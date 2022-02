Przegląd prasy 22.02.2022 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Louis Hardouin to nadworny szef kuchni, który wprowadził nowoczesną, wykwintną sztukę gotowania na salony. Francuz miał jednak jeszcze inny talent, z powodu którego posądzono go nawet o szpiegostwo - potrafił robić świetne zdjęcia. Kuchmistrz przez ponad 20 lat dokumentował życie Zamku Książ i rodu Hochbergów na artystycznych fotografiach. Zobaczcie, jak wyglądała nadworna kuchnia i zamkowy świat z początków XX wieku.

Na tłusty czwartek tradycyjnie robimy m. in. pączki z dżemem, różą, faworki, oponki i róże karnawałowe. Jeśli szukacie bardziej oryginalnego pomysłu, proponujemy Wam równie pyszne i chrupiące churros. To smażone, delikatne smakołyki, popularne w Hiszpanii, Turcji, Portugalii i Ameryce Łacińskiej. Są bardzo proste do przygotowania, a podane z ciepłym sosem czekoladowym smakują wprost obłędnie! Musicie spróbować. Zobaczcie nasz sprawdzony przepis na churros.