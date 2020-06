Przegląd prasy 22.06.2020 Gubin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06.2020, w Gubinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibice na trybunach meczu RM Solar Falubaz Zielona Góra - Eltrox Włókniarz Częstochowa. Poszukaj siebie i znajomych!”?

Prasówka Gubin 22.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibice na trybunach meczu RM Solar Falubaz Zielona Góra - Eltrox Włókniarz Częstochowa. Poszukaj siebie i znajomych! Kibice Falubazu Zielona Góra w całym środowisku żużlowym słynną z żywiołowego dopingu. W trakcie meczu zielonogórskich żużlowców z Włókniarzem Częstochowa też dawali z siebie wszystko, ale mieli mocno ograniczone możliwości. 📢 Co tam się stało? Żużlowcy RM Solar Falubazu Zielona Góra znokautowani! Kibice RM Solar Falubazu Zielona Góra przecierali oczy ze zdumienia podczas poniedziałkowego (22 czerwca) meczu PGE Ekstraligi. Bo żużlowcy z Częstochowy na tle ich ulubieńców wyglądali, jak goście z innej planety. Goście już na początku meczu wyprowadzili ciężkie, nokautujące ciosy, a później kontrolowali mecz.

📢 Wybory 2020. Szymon Hołownia: Zagłosuję na Trzaskowskiego w II turze. Ale to ja mam większe szanse pokonać Andrzeja Dudę – Jeżeli do II tury wejdzie Rafał Trzaskowski, wejdzie PO, to oczywiście, że na niego zagłosuję. Wszystko jest lepsze, mniejsze zło – oznajmił w mediach społecznościowych Szymon Hołownia. Dodał jednak, że to on, jako niezależny kandydat, ma największe szanse pokonać w II turze wyborów Andrzeja Dudę. 📢 Tarcza Antykryzysowa 4.0. Sejm przyjął ustawę Na początku czerwca posłowie przegłosowali Tarczę antykryzysową 4.0, a wraz z nią szereg rozwiązań dla przedsiębiorców - m.in. system dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych. Przepisami zajmuje się teraz Senat.

📢 Wybory prezydenckie 2020: Gdzie odbędzie się głosowanie korespondencyjne? PKW zdecydowała: gminy Marklowice i Baranów nie pójdą do urn Państwowa Komisja Wyborcza zadecydowała w piątek wieczorem o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich wyłącznie w formie głosowania korespondencyjnego w dwóch gminach: jednej w województwie wielkopolskim (Baranów) i jednej w woj. śląskim (Marklowice). Rekomendował to kilka godzin wcześniej w minister zdrowia Łukasz Szumowski.

📢 Wierne nawet po śmierci: psy, które zostały bohaterami. Wzruszające historie to dowód bezgranicznego przywiązania Mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Te historie dowodzą, że rzeczywiście tak jest! Oto psy, które stały się symbolami wierności i przywiązania do swoich właścicieli. Ich sylwetki na tyle silnie zapisały się w świadomości społecznej, że zwierzęta doczekały się nawet własnych pomników. Niezwykła postawa czworonogów wciąż nas wzrusza. Czytając o ich losach ciężko nie uronić łzy.

📢 Ślub w woj. lubuskim. Jak wziąć ślub cywilny? Ile to kosztuje? Jakie formalności muszą zostać spełnione? Chcecie zaplanować swój ślub, ale nie wiecie od czego zacząć? Jakie trzeba spełnić kryteria? Jakich formalności dopełnić? Który urząd stanu cywilnego wybrać? W naszym poradniku odpowiadamy na te wszystkie pytania. 📢 Kandydaci na prezydenta 2020: programy i obietnice wyborcze. Kto startuje w wyborach? Lista. Sylwetki wszystkich kandydatów na prezydenta RP Wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca. Kto stara się o fotel prezydenta? Co obiecują poszczególni kandydaci na prezydenta? Sprawdźcie programy wyborcze, obietnice i sylwetki wszystkich kandydatów w naszej galerii.

📢 Najnowszy sondaż: Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski remisują w drugiej turze. Zadecydują głosy niezdecydowanych wyborców Gdyby pierwsza tura wyborów prezydenckich odbyła się w ostatnią niedzielę, zwyciężyłby w niej Andrzej Duda - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski. W drugiej turze urzędujący prezydent zmierzyłby się z Rafałem Trzaskowskim. Obaj politycy cieszą się niemal identycznym poparciem, a o zwycięstwie któregoś z nich zadecydowałyby głosy niezdecydowanych wyborców. 📢 Jak kilka lat temu wyglądało lato w Krośnie Odrzańskim? Zobaczcie sami. Oglądamy zdjęcia Stanisława Straszkiewicza W ostatnich latach, w okresie letnim Krosno Odrzańskie i okolice tętniły życiem. Pogoda dopisywała, a dla młodzieży przygotowywane były przeróżne atrakcje. Jak wyglądało lato w mieście w 2016 roku? Możemy zobaczyć na zdjęciach miłośnika fotografii z Krosna Odrzańskiego - Stanisława Straszkiewicza.

📢 To raj dla pszczół. Fotowoltaiczna pasieka w Kruszynie W 10 drewnianych ulach żyje ponad pół miliona pszczół, które mają w swoim otoczeniu kilkuhektarowe miododajne łąki kwiatowe. To pasieka, którą na terenie wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych w gminie Sulechów, prowadzi firma Polenergia S.A. 📢 Kibice RM Solar Falubazu Zielona Góra stęsknieni przyszli na stadion. Meczu jednak nie było [WIDEO, ZDJĘCIA] To miał być wyjątkowy dzień dla kibiców żużlowców RM Solar Falubazu Zielona Góra. Po długim czasie spowodowanym przerwą zimową i pandemią koronawirusa, znów mieli zasiąść na trybunach stadionu przy W69 i dopingować swoich ulubieńców w starciu z Włókniarzem Częstochowa. Nie udało się, mecz został przełożony na poniedziałek (22 czerwca), na godz. 18.00.

Dodatek solidarnościowy. Kto dostanie pieniądze?