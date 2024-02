Przegląd prasy 27.02.2024 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

W Świecku zakończył się strajk rolników, ale blokada A2, a także przejścia granicznego w Słubicach dała się we znaki kierowcom, którzy w niedzielę (25 lutego) tłumnie ruszyli na Gubinek. Na drogach krajowych koło Krosna Odrzańskiego i Gubina ruch był bardzo wzmożony.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nauczyciele, którzy nie osiągnęli minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce, otrzymali wyrównanie do pensji z tytułu niższego uposażenia, niż przewidują przepisy. Wszystkich nauczycieli obowiązują podwyżki od 1 stycznia 2024, które jednak będą na kontach w marcu lub kwietniu – zgodnie z zapowiedziami MEN. Pojawiają się informacje, że wypłacane dodatki wyrównawcze miałyby zostać potrącone z wynagrodzenia nauczyciela wraz z pojawieniem się tegorocznych podwyżek.

Barcelona to miasto pełne atrakcji, które przyciągają turystów z całego świata. Typowe atrakcje, takie jak Bazylika Sagrada Familia czy La Rambla, są niezaprzeczalnie fascynujące, ale co warto odwiedzić, jeśli już widzieliście popularne miejsca? Oto 7 nietypowych atrakcji Barcelony, które warto uwzględnić podczas wiosennej wycieczki do tego niezwykłego miasta.