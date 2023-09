Przegląd prasy 27.09.2023 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Co miesiąc w Pokemon GO Niantic zapewnia wiele wyjątkowych atrakcji. W październiku będzie ich dużo i fani nie powinni narzekać na brak różnorodności. W grze odbędzie się w tym czasie kilka wydarzeń związanych z jesiennym klimatem, ale nie tylko. Zobacz wszystkie ciekawe rzeczy, jakie pojawia się w październiku 2023 roku w Pokemon GO.