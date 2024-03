Przegląd prasy 3.03.2024 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Prasówka Gubin 3.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Poznaliśmy jedynki list komitetu wyborczego Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców w wyborach do sejmiku lubuskiego. To Olimpia Tomczyk-Iwko, Krystian Pacholik, Eneasz Gawora, Tomasz Naruszewicz i Marcin Sygutowski. Do wyborów idą pod hasłem: „Łączy nas Lubuskie