Przegląd prasy 31.10.2023 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Do zdarzenia doszło w piątek (27 października) na niestrzeżonym przejeździe kolejowym - tzw. betonówce z Połupina do Krosna Odrzańskiego. Niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem. Kobieta siedząca za kierownicą jeepa może mówić o dużym szczęściu...