Przegląd prasy 31.01.2022 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Silny wiatr siał niemałe spustoszenie w nocy z soboty na niedzielę (29-30 stycznia). Orkan Malik dotarł do powiatu krośnieńskiego. Ile razy musieli interweniować strażacy z Krosna Odrzańskiego i Gubina? Jakie były zniszczenia?

Orkan ,,Malik" przechodzi przez województwo lubuskie. Strażacy interweniowali już 250 razy. Wyjeżdżali m.in. do połamanych gałęzi i drzew, zerwanych dachów i elewacji, ale też rozwozili agregaty do osób, u których zabrakło prądu, a są podłączeni do urządzeń podtrzymujących życie.