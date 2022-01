Przegląd prasy 5.01.2022 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Na przełomie ostatnich 5 lat w Lubuskiem dochodziło do prawdziwych dramatów. Zbrodnie, do których doszło na terenie naszego województwa, wywoływały ciarki i na długo zostawały w pamięci mieszkańców. Zabójcami zazwyczaj okazywali się najbliższą rodziną ofiar. Ludzie z zimną krwią zabijali swoich najbliższych. Zobaczcie najstraszniejsze morderstwa w Lubuskiem z ostatnich lat. Tymi historiami żyła cała Polska >>>

Krosno Odrzańskie. Runęła ściana wschodnia Zamku Piastowskiego. Brzmi jak komunikat z oblężenia. Zabytkowego obiektu nie atakuje jednak żadne wojsko, tylko... czas. I ten jest coraz skuteczniejszy w swoim natarciu. Gmina Krosno Odrzańskie stara się go powstrzymać, ale sama sobie nie poradzi...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Potężny napis pojawił się w okolicach Gostchorza (gm. Krosno Odrzańskie). "Sorry za Mejzę" to komunikat części mieszkańców Krosna Odrzańskiego i okolic, którzy czują się oszukani przez posła z ich terenu - Łukasza Mejzę oraz zwyczajnie się go wstydzą.

To były sceny jak z filmu akcji. Policjanci z Gubina ruszyli w pościg za skradzionym na terenie Niemiec samochodem. Uciekinier próbował przejechać mundurowego i zepchnąć radiowóz z drogi. Udało się go zatrzymać.

Nowy Rok to dobry moment na zmianę swojego wizerunku. Najlepszym sposobem na metamorfozę wyglądu jest inny kolor i uczesanie włosów. Przedstawiamy modne fryzury na 2022 rok.