Przegląd prasy 8.06.2020 Gubin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Prasówka Gubin 8.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Przyzwyczailiśmy się do koronawirusa? Część mieszkańców w ogóle w niego nie wierzy. Inni, którzy są pośrednio dotknięci Sars-CoV-2, bagatelizują to, np. nie podając dokładnych informacji Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Pracownicy sanepidu apelują do mieszkańców dotkniętych koronawirusem o przekazywanie szczegółowych informacji, aby można było podjąć odpowiednie kroki i zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Tylko podczas minionego weekendu policjanci z Krosna Odrzańskiego i Gubina ujawnili 58 wykroczeń drogowych, w tym w trzech przypadkach zatrzymali prawo jazdy. Co przeskrobali kierowcy na drogach powiatu krośnieńskiego?