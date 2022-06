Przegląd prasy 8.06.2022 Gubin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Lata 80. inspirują nas od dekad. Zwłaszcza stroje w imprezowym wydaniu wracają do łask. Każdy, kto ma sentyment do kultury hipsterskiej znajdzie w tym okresie coś dla siebie. Postanowiliśmy przypomnieć kilka perełek z lat 80., które kształtowały ponadczasowy styl i współczesną modę.

Ciepłe i słoneczne dni zachęcają nas do wychodzenia z domu i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Mamy dobrą wiadomość dla miłośników aktywnego wypoczynku - to czas, by połączyć sport i wypoczynek nad wodą. Świetnym sposobem są sporty wodne. Gdzie znaleźć najlepsze miejsca w Polsce do tego typu aktywności? Czym się charakteryzują i gdzie je uprawiać? W artykule znajdziecie informacje m.in. na temat spływów kajakowych, raftingu, windsurfingu czy nurkowania.