Przegląd prasy Gubin 16.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Gubinie

Tak naprawdę, to winobranie na winnicach wokół Zielonej Góry zacznie się wtedy, kiedy skończy świętowanie w mieście. Winiarze zaczną zbiory. Liczą, że słońce sprawi, że winogrona będą słodkie tak, jak trzeba. Lubuskich winnic przybywa, ale w tym środowisku konkurencja ma zupełnie inne znaczenie. Jaki to był rok dla lubuskich winorośli?

W sobotę, 16 września na zakończenie Winobrania 2023 odbędzie się pokaz sztucznych ogni. Co jeszcze będzie działo się w ostatni weekend święta Zielonej Góry? To nie tylko kolorowy korowód, ale mnóstwo innych punktów w programie. Zobacz program wydarzeń.

Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra są o krok od finału play off I ligi. Wszystko wskazują na to, że wygrają półfinałowy dwumecz z Arged Malesą Ostrów Wlkp. i wjadą do ostatecznej batalii o awans do PGE Ekstraligi. Zielonogórzanie wygrali pierwszy półfinałowy mecz play off w Ostrowie 47:42 i w rewanżu na własnym torze będą faworytami. Niedzielny (17 września) bój o awans do wielkiego finału rozpocznie się o godz. 14.00.