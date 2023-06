Przegląd prasy Gubin 21.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Gubinie

Choć bób to wyjątkowo pożywne i niskokaloryczne warzywo, nie wszyscy mogą cieszyć się jego walorami smakowymi i zdrowotnymi. Szczególną ostrożnością we włączaniu go do swojej diety muszą wykazać się osoby przyjmujące leki na depresję i chorobę Parkinsona. Czujnością muszą wykazać się też chorzy na cukrzycę i dnę moczanową. Sprawdź, czy jesteś w grupie osób, którym jedzenie większych ilości bobu może zaszkodzić.