Przegląd prasy Gubin 23.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Gubinie

Prasówka 23.02 Gubin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kilkanaście atrakcyjnych nieruchomości w Lubuskiem zostało wystawionych na sprzedaż i to w dobrych cenach. Ich właścicielem jest Orange Polska. Co więcej, wiele z tych budynków to wyjątkowe architektoniczne perełki. Zobaczcie sami, za ile można kupić kamienicę, pocztę, czy pawilon handlowy.