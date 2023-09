Przegląd prasy Gubin 9.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Gubinie

Wyróżniający się funkcjonariusze Krajowej Izby Skarbowej otrzymali nagrody, awanse i odznaczenia. Można dołączyć do takiej kadry. Trwa nabór do lubuskiej Służby Celno-Skarbowej.

Od 9 do 17 września w Zielonej Górze będzie się odbywało największe święto wina w Polsce – Winobranie. Program jest przeogromny. Każdego dnia dzieje się w mieście bardzo dużo. To nie tylko jarmark i lunapark. Zobacz, co zaplanowano na pierwszy weekend.

Zapowiada się gorący weekend. Synoptycy ogłosili alerty pierwszego stopnia przed upałami. Ostrzeżeniami objęte zostało między innymi województwo lubuskie.

Rozchodniki okazałe to piękne rośliny, które rozkwitają we wrześniu. Są łatwe w uprawie, uwielbiają słońce i świetnie znoszą suszę. Ich kwiaty przyciągają pszczoły i kolorowe motyle. Radzimy, jak uprawiać rozchodnikowce i co wystarczy im zapewnić, żeby pięknie kwitły co roku.

Przez lata sprawa była bagatelizowana, a teraz stała się nagle ważna. Trudno uwierzyć, że politycy związani z Platformą Obywatelską, nie wiedzieli o kłopotach tysięcy mieszkańców, którzy mają problem z dojazdem do szkoły, pracy i domu.