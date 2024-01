Przegląd prasy z Gubina. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.01.2024

Jak co roku na początku stycznia Perspektywy prezentują ranking szkół średnich. Znalazło się w nim tysiąc najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Wśród nich są lubuskie szkoły. Jedna z nich znalazła się w krajowej czołówce.

Aneta Glam to bohaterka popularnych reality show. Dała się poznać szerszej publiczności jako kobieta, która prowadzi luksusowe życie w Miami, a teraz walczy o przetrwanie w dżungli. Kim jest piękna blondynka, która nie stroni od zabiegów medycyny estetycznej? Poznajcie Anetę Glam-Kurp.

Zima maluje niesamowite krajobrazy. Ścina i skuwa lodem, sypie śniegiem. Ta surowa aura zdaje się być najpiękniejsza o poranku. Szczególnie widać to nad lubuską Odrą. Spacerując w pobliżu rzeki możemy podziwiać surowy, oszroniony i oblodzony krajobraz, który od czasu do czasu pokrywa śnieg. Jest pięknie niczym w baśniach z motywem krainy lodu. Aż dziwne, że nie ma tu turystów z aparatami, pasjonatów wędrówek. To zima w najpiękniejszym wydaniu. Zobaczcie zapierające dech zdjęcia naszego fotoreportera.

W Lubuskiem w ostatnich latach doszło do wielu zaginięć. Ludzie przepadali bez wieści ku rozpaczy swoich bliskich. Prezentujemy osoby, które są poszukiwane na terenie naszego województwa.