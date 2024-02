Przegląd prasy z Gubina. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.02.2024

Suicide Squad, czyli Legion Samobójców, to gra, na którą czekali wszyscy fani komiksów DC. Studio odpowiedzialne wcześniej za fenomenalne tytuły z Batmanem w roli głównej otrzymało od graczy kredyt zaufania, jednak wiele osób wróżyło, że nadchodząca pozycja z ich stajni będzie po prostu słaba. Niestety, według mnie mieli rację. Zobacz recenzję Suicide Squad: Kill the Justice League.

Irena Santor to jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artystka koncertowała w większości krajów Europy, w obu Amerykach, Azji i Australii. Jak dzisiaj wygląda – każdy wie, ale niewiele osób pamięta ją z czasów młodości. W mediach społecznościowych pojawiło się jej zdjęcie dawnych lat. Kobieta mogła się pochwalić nietuzinkową urodą.

Jesteś singlem? Dzisiaj obchodzisz swoje święto. 15 lutego potocznie nazywany jest „antywalentynkami” i wcale nie musi być to smutny czas! Sprawdź, jak na świecie obchodzone są faustynki.

Na początku lutego ruszył nabór wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy w 2024 i 2025 roku. Rodzice i opiekunowie dzieci do 18 roku życia powinni zadbać o terminowe wypełnienie i przesłanie wniosku, aby zagwarantować sobie ciągłość wypłat dodatku. Dotychczas rodzice i opiekunowie z województwa lubuskiego złożyli już ponad 33 tys. wniosków. Jak wypełnić wniosek i gdzie go wysłać?