Przegląd prasy z kwietnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Gubinie?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Gubina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W sobotę (15 kwietnia) oficjalnie zakończony został drugi etap budowy hali sportowej. Polegał on na wykończeniu pomieszczeń na piętrze, gdzie mieście się druga część trybun, a także m.in. siłownia czy boisko do squasha.

Zabytkowy most w Krośnie Odrzańskim został już podniesiony. Co dalej? Zapytaliśmy przedstawicieli firmy Strabag - czyli wykonawcę wielkiej inwestycji.

W sobotę (15 kwietnia) w Połęcku (gmina Maszewo) odbył się II. Polsko-Niemiecki Kongres Sołtysów zorganizowany m.in. przez powiat krośnieński oraz Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr. W tym wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób z czego większość to sołtysi z regionu.

Gubin rozwija się w szybkim tempie. Na tyle szybkim, że konieczne jest rozszerzenie strefy inwestycyjnej. Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się budowa kolejnej hali produkcyjnej, gdzie zatrudnienie znajdzie około 1000 osób. Ponadto powstaną drogi dojazdowe.

Przyglądamy się z bliska, jak wygląda zabytkowy most na Odrze w Krośnie Odrzańskim po podniesieniu. Stara przeprawa ma zostać otwarta do końca tego roku.

We wtorek (11 kwietnia) na drodze krajowej nr 32 między Gubinem a Dzikowem doszło do wypadku. Samochód osobowy zjechał z drogi i wylądował w rowie. Jedna osoba trafiła do szpitala.