Przegląd tygodnia w Gubinie, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Choć poziom wody w Odrze w Krośnie Odrzańskim wzrasta, to mieszkańcy na razie nie muszą się obawiać powodzi. Miasto nie będzie w najbliższym czasie wyglądało, jak to ze zdjęć Stanisława Straszkiewicza w 1997 roku, kiedy Krosno Odrzańskie nawiedziła jedna z największych powodzi.

Lista lokali wyborczych w gm. Gubin, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 12.07.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 2 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.

Zachorowań na koronawirusa, również w naszym regionie, jest coraz więcej. Obowiązek noszenia maseczek ochronnych obowiązuje od miesięcy. Odkąd jednak można wychodzić z domu bez nich, to rzadko też widać, aby mieszkańcy stosowali je w sklepach czy marketach. A za to grozi mandat. I parę takich kar finansowych wręczyła policja w Krośnie Odrzańskim...

Już prawie 300 mieszkańców powiatu krośnieńskiego zostało objętych kwarantanną. To pokłosie ostatniego potwierdzonego przypadku koronawirusa - mieszkanki gminy Dąbie, która pracowała za granicą w jednej z hal produkcyjnych i podróżowała do miejsca pracy autobusem.

Liczba osób zakażonych koronawirusem w powiecie krośnieńskim powoli rośnie. Martwi również to, że wykryto osobę z nowego regionu - to pierwszy mieszkaniec gminy Dąbie, u którego odnotowano koronawirusa.

Od pierwszego lipca obowiązywać będzie nowa matryca VAT. Wiąże się to z tym, że za niektóre produkty przyjdzie nam zapłacić więcej, a za niektóre mniej. Co podrożeje od lipca 2020?

Jeśli Trzaskowski wygra, to oznacza koniec rządów PiS. Absolutnie. To nieprawda, że prezydent w Polsce zgodnie z konstytucją ma niewielką władzę, że nic nie może zrobić. Może zawetować absolutnie wszystkie ustawy przyjmowane przez większość PiS-owską w parlamencie. Może odwrócić bieg spraw, bieg historii w Polsce – o kampanii prezydenckiej, polskiej polityce i społecznych podziałach mówi prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

Kiedyś to było nie do pomyślenia, ale teraz mamy możliwość oglądania swojego miasta z kosmosu. Mało tego! Możemy porównać jak z tej perspektywy Krosno Odrzańskie wyglądało kiedyś. Mamy możliwość cofnięcia się nawet do 1984 roku! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i porównania stolicy powiatu krośnieńskiego na przestrzeni lat.

Andrzej Duda: memy o wizycie na terenach powodziowych obiegły całą Polskę. Prezydent po raz kolejny stał się tematem internetowych memów, bo wizyta okazała sie wyłącznie na pokaz. Tym razem prezydent odwiedził zalane miejscowości Małopolski, gdzie brał udział w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego, a następnie udał się na tereny, które ucierpiały w wyniku nawałnicy i podtopień. Uwieczniono to na zdjęciach, a internauci zaczęli tworzyć memy. Ich fala rozlała się po mediach społecznościowych. Zobacz najlepsze w galerii.

W nocy z poniedziałku na wtorek (22-23 czerwca) w Gubinie doszło do podpalenia samochodów w okolicach miejscowego warsztatu. W efekcie uszkodzone zostały trzy auta oraz... pobliski dom. Policja szuka sprawcy.