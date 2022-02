Przegląd tygodnia z 6.02.2022 w Gubinie. Najważniejsze wydarzenia od 30.01 do 5.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Gubin, 6.02.2022. 30.01 - 5.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dietetycy zajmują się nie tylko odchudzaniem. Pomagają także osobom, które oprócz otyłości i nadwagi zmagają się z innymi dolegliwościami, takimi jak nieprawidłowy poziom cholesterolu i glukozy we krwi, nadciśnienie tętnicze, wszelkie dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Tak naprawdę, z porady dietetyka, powinno skorzystać wielu z nas...

Dietetyk, to taki specjalista nie tylko od spraw „technicznych”, jak ustalenie diety, po to, by schudnąć i zgubić zbędne kilogramy. Na tym jego współpraca z pacjentem się nie kończy. Dietetyk potrafi dopasować sposoby żywienia do potrzeb pacjenta. Natomiast podczas kolejnych wizyt ocenia skutki diety, nastawienie odchudzającego się do zaproponowanych zmian i w razie potrzeby po prostu wesprze i zdopinguje.

Potrzebujesz porady dietetyka? Wybierz tego najlepszego! Korzystając z serwisu znanylekarz.pl przygotowaliśmy dla Was informacje o dietetykach, którzy cieszą się największą renomą wśród pacjentów w naszym województwie. Wszyscy otrzymali pięć gwiazdek i przynajmniej pięć opinii (niektórzy mają ich o wiele, wiele więcej). W tym materiale znajdziesz specjalistów z całego regionu i wielu lubuskich miast.

Kliknij i przejdź dalej ----------->

Wykorzystane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi.

Dom jak Las – taką trafną nazwę nosi wyjątkowy podwarszawski budynek nagrodzony złotym medalem w prestiżowym międzynarodowym konkursie International Design Awards 2021. Budynek zaprojektowała pracownia architektoniczna 81.WAW.PL. Zobacz, jak niesamowicie się prezentuje w otoczeniu sosen.