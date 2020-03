Przejście graniczne zamknięte! W Gubinie granicę polsko-niemiecką można pokonać... tylko pieszo. Co z pracującymi za granicą?

W piątek premier Mateusz Morawiecki poinformował o zagrożeniu epidemicznym, co wiązało się m.in. z zamknięciem granic i przywróceniem tymczasowych kontroli. W powiecie krośnieńskim nikt jeszcze nie wiedział, jakie to oznacza konsekwencje dla pracujących za granicą.

W piśmie starosty Garczyńskiego czytamy m.in., że ta decyzja do cios dla osób pracujących za granicą, którzy będą musieli dojeżdżać do pracy kilka godzin dłużej, a także dla lokalnych przedsiębiorców, którzy przez obecną sytuację narażeni będą na dodatkowe koszty.

Również wysłaliśmy zapytanie w tej sprawie do wojewody oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czekamy na odpowiedź. Tymczasem niektórzy przezorni mieszkańcy, jeszcze przed zamknięciem granic, postawili samochody na parkingach po stronie niemieckiej. Dzięki temu będą mogli przekroczyć granicę pieszo, aby móc później pojechać do pracy. A pozostali? Skazani są na spore nadłożenie drogi.

Poza tym pojawia się jeszcze jedna kwestia, którą poruszają ludzie nie pracujący w Niemczech. Za granicą pracuje wielu Polaków. Codziennie będą jechali np. do Niemiec, ryzykując zakażenie koronawirusem. Wracając nie będą poddawani kwarantannie. Czy to nie mija się z celem, którym miało być zmniejszenie ryzyka zakażeniem? To pytanie również wysłaliśmy do wojewody lubuskiego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

