Puchar Trzech Rzek w Gubinie cieszył się dużym zainteresowaniem. Impreza wróci w przyszłym roku

Za organizację Pucharu Trzech Rzek (nazwa dotyczy Odry, Nysy Łużyckiej oraz Sprawy, które łączą Polskę i Niemcy) odpowiadał powiat krośnieński, który przygotował imprezę przy wsparciu Euroregionu Sprawa-Nysa-Bóbr. Sportowe wydarzenie odbyło się 21 czerwca w Gubinie, na boiskach Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie, czyli byłego "Rolniczaka".

Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim prawie 40 par dziewcząt i chłopców z gubińskich szkół podstawowych i średnich, a także uczniowie Pestalozzi-Gymnasium Guben i Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst. Co ciekawe, w Pucharze Trzech Rzek miały też odbyć się rozgrywki seniorów. Jednak przez to, że zainteresowanie młodzieży było tak duże, przez co wszystkie boiska były zajęte, imprezę trzeba było dokończyć w innym terminie.