Rekord Bielsko-Biała kończył mecz bez dwóch zawodników, a Carina Gubin nie wykorzystała okazji

Carina Gubin – Rekord Bielsko-Biała 0:0

To nie Prima Aprilis! Piłkarze Warty prowadzili z Cariną 2:0 i przegrali 2:3!

Gubinianie rozegrali w czwartek (6 kwietnia) mecz awansem z 23. kolejki. Po raz pierwszy tej wiosny zmierzyli się z zespołem z ligowej czołówki, wcześniej rywalizowali z ekipami z dolnej połowy tabeli. Goście nie sprawiali jednak wrażenia drużyny zdecydowanie lepszej, choć w pierwszej połowie stworzyli kilka groźnych sytuacji. Carina nie miała żadnej. No, może poza strzałem Kacpra Laskowskiego w 9 min. Uderzenie było jednak niecelne, piłka przeleciała obok bramki.

Goście wyszli na boisko zaspani, ale to miejscowi dostali obuchem w łeb [ZDJĘCIA]

Najbardziej gorąco pod bramką miejscowych było w 22 min. Bielszczanie wykonywali rzut wolny. Piłka trafiła na pole bramkowe, gdzie doszło do zamieszania. Futbolówka toczyła się wzdłuż bramki. Goście próbowali wepchnąć ją do siatki, ostatni zrobił to piętą Michał Bojdys, ale uderzenie było zbyt lekkie i Szymon Czajor pewnie interweniował na linii bramkowej. W 29 min i chwilę później piłkarze Rekordu groźnie uderzali na gubińską bramkę, ale najpierw udanie interweniował Szymon Czajor, a następnie piłka przeleciała tuż nad poprzeczką.