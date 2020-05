Remonty drogowe. Ucieka dofinansowanie na remont ulicy Kresowej w Gubinie? Jeśli starostwo nie dogada się z miastem, inwestycji nie będzie

Ulica Kresowa w Gubinie nie może doczekać się remontu, chociaż ten planowany jest od lat. Wydawało się, że wszystko jest na ostatniej prostej. Dokumentacja, dofinansowanie, a jednak prace nie ruszają. Wszystko teraz zależy od tego czy starostwo powiatowe dogada się z miastem w sprawie wkładu własnego w naprawę odcinka.

Ulica Kresowa to jedna z głównych tras w Gubinie. Jest wielokrotnie uczęszczana przez kierowców, to właściwie główny wjazd do miasta od strony ulicy krajowej. Jej stan techniczny pozostawia jednak wiele do życzenia. Powie to każdy kierowca, który jadąc przy stacji benzynowej BP przy ul. Kresowej skakał na nierównościach... Przewodniczący rady powiatu, Kamil Kuśnierek walczy o Kresową W ostatnich dniach przewodniczący rady powiatu krośnieńskiego, Kamil Kuśnierek złożył zapytanie do starosty w sprawie remontu ul. Kresowej w Gubinie, o czym poinformował na swoim profilu na Facebooku: "Kresowa to swoista "brama wjazdowa" do Gubina. Korzystają z niej mieszkańcy, biznes oraz goście. Powinna być naszą wizytówką. Koszt przebudowy drogi wraz ze ścieżką rowerową wynosi 4 mln 300 tys zł. Starostwo Powiatowe może otrzymać 2 mln 300 tys zł na realizację tego zadania z funduszy unijnych. Brakuje 2 mln zł na wkład własny. Zrobię wszystko, żeby starosta jak i burmistrz Gubina znaleźli w swoich budżetach brakujące środki."

Jest dofinansowanie na remont Kresowej, ale może przepaść Przewodniczący wspomniał o dofinansowaniu na naprawę Kresowej, które liczy ponad 2 mln zł, ale jak mówi w rozmowie z Gazetą Lubuską, czasu na wykorzystanie dotacji jest coraz mniej.

- Jeśli w najbliższych miesiącach nie znajdziemy pieniędzy na wkład własny, dofinansowanie może przejąć Zarząd Dróg Wojewódzkich - informuje Kuśnierek. Przewodniczący dodaje, że zamierza spotykać się z radnymi powiatowymi oraz radnymi Gubina, aby w swoich budżetach wydzielili odpowiednią kwotę, aby można było zrealizować inwestycję. W działaniach wspiera go radny powiatowy Andrzej Iwanicki. - Starostwo samo nie udźwignie tego zadania - podkreśla Iwanicki. - Już od początku kadencji mieliśmy podobne sytuacje, w których otrzymywaliśmy dofinansowanie i na wkład własny składało się starostwo oraz samorząd, w którym droga była robiona. Przykładami są gmina Bytnica czy Krosno Odrzańskie, gdzie remonty właśnie trwają. A w przypadku ul. Kresowej w Gubinie wciąż nie ma porozumienia...

Negocjacje trwają już od dłuższego czasu. Starostwo liczy na to, że Gubin wyłoży połowę wkładu własnego. Miasto wciąż jednak nie zadeklarowało konkretnej kwoty...

Jak nie dostaniemy wsparcia, to nie zrobimy inwestycji O remoncie ul. Kresowej mówi się od lat. Na tyle długo, że dokumentacja na remont straciła ważność i jest obecnie w trakcie aktualizacji. Do tego dostępne dofinansowanie może być ostatnią szansą na naprawę ul. Kresowej w Gubinie. Rozmawiamy o tym ze starostą Grzegorzem Garczyńskim.

- Wszystko na to wskazuje, że na inwestycje drogowe środków z programu Interreg już więcej nie będzie - informuje Garczyński. - Dlatego, biorąc pod uwagę fakt, że to może być ostatnia szansa na wsparcie remontów ulic w obszarze przygranicznym musimy zrobić wszystko, by pozyskane 2 mln 300 tys. zł nie przeszły nam koło nosa i żeby zostały wykorzystane właśnie w naszym powiecie: na remont ul. Kresowej, albo odcinek drogi wojewódzkiej Chlebowo-Wałowice (jeśli remont Kresowej nie dojdzie do skutku, ZDW najpewniej wykorzysta dofinansowanie na kontynuację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 138). Starosta dodaje, że wsparcie inwestycji ze strony samorządu jest konieczne. - Jeśli nie otrzymamy pomocy ze strony Gubina, to na tę inwestycję nie będzie nas stać - zaznacza G. Garczyński. - Od samego początku informowałem, iż warunkiem realizacji jakiejkolwiek inwestycji drogowej na terenie poszczególnych miast i gmin będzie współfinansowanie wkładu własnego po połowie: 50 % powiat i 50 % miasto lub gmina - podkreśla starosta. -W innym przypadku powiatu nie stać na tak kosztowne inwestycje. Dobre praktyki związane ze współfinansowaniem inwestycji przez samorządy są realizowane w całej Polsce. Powiat realizuje obecnie inwestycje drogowe w gminach Krosno Odrzańskie i Bytnica. Włodarze wyżej wymienionych samorządów zwrócili się do mnie z prośbą o przebudowę dróg na terenie ich gmin i złożyli propozycje współfinansowania inwestycji. Cieszę się gdy burmistrzowie i wójtowie wychodzą z takimi propozycjami współpracy.

- Rozmawiałem już z Kamilem Kuśnierkiem, Andrzejem Iwanickim czy moim zastępcą, Ryszardem Zakrzewskim. Wszystkim zależy, aby zrobić tę wstydliwą drogę - zaznacza Garczyński. - To jeden z najistotniejszych odcinków dla Gubina. Droga wjazdowa, którą codziennie porusza się kilka tysięcy pojazdów. Jej stan pozostawia jednak wiele do życzenia. Gubin wesprze starostwo. Ale w jakiej kwocie? Zapytaliśmy burmistrza Gubina, Bartłomieja Bartczaka o ulicę Kresową oraz wsparcie finansowe dla starostwa powiatowego w Krośnie Odrzańskim. - Sytuacja samorządów w tym roku jest bardzo trudna - zaznacza Bartczak. - Musimy znaleźć w naszym budżecie ok. 2 mln zł i będziemy musieli zrezygnować z kilku planowanych inwestycji. - Jeśli tylko sytuacja finansowa na to pozwoli, to na pewno wesprzemy starostwo, ale ile będziemy mogli przeznaczyć pieniędzy na to zadanie, to w tej chwili trudno mi powiedzieć - dodaje burmistrz Gubina. - Kresowa jest niewątpliwie ważną drogą. Sam był zaangażowany w projekt, który przygotowywał jeszcze poprzedni zarząd starostwa. Z naszego punktu widzenia każdy odcinek zrobiony w Gubinie, to dla nas wartość dodana. Będziemy wspierać na tyle, na ile to będzie możliwe.

Co zakłada przebudowa ul. Kresowej w Gubinie? Zakres robót obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Gdyńską do odcinka za skrzyżowaniem z ul. Żołnierską, o długości 1 km 179 metrów. Zakres prac obejmuje: ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości od 6 do 9 metrów;

wymianę konstrukcji podbudowy;

budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 1 km i połączenie go z ciągiem pieszo-rowerowym wybudowanym w latach wcześniejszych od ul. Żołnierskiej do budynków aresztu;

przebudowę istniejących chodników;

budowę dwóch wysp kanalizujących ruch z przejściami dla pieszych;

remont istniejącej zatoki autobusowej;

budowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku (w tej chwili powierzchniowe odwodnienie pasa drogowego nie funkcjonuje właściwie);

wykonanie nowego pionowego i poziomego oznakowania;

